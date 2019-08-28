Член наглядової ради "Укроборонпрому" став основним претендентом на посаду міністра оборони

Член наглядової ради "Укроборонпрому" і радник президента України Андрій Загороднюк став основним претендентом на посаду міністра оборони.

Про це йдеться в телеграмі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

Загороднюк є керівником компанії "Діскавері Бурове обладнання", на початку липня він став радником президента Зеленського, а потім і членом наглядової ради концерну "Укроборонпром".

У 2015-2017 роках Загороднюк очолював Проєктний офіс реформ при Міністерстві оборони.

Нагадаємо, з 2019 року посада міністра оборони України є цивільною. У зв'язку із цим нинішній міністр Степан Полторак був змушений звільнитися з військової служби, щоб залишитися на чолі міністерства.