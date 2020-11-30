Член Вищої ради правосуддя втручається в роботу Антикорсуду - ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Як наголошується, один із членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не завершено, з метою оцінки скоєних суддею процесуальних дій і прийнятих рішень.

У ВАКС додали, що витребування матеріалів супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності, в разі невиконання такої вимоги.

На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки вона здійснює розгляд скарги Національної асоціації адвокатів (НААУ), членом якої є вказаний член ВРП.

Таким чином, з огляду на положення ч.3 ст.48 закону про судоустрій і статус суддів, за якою суддя не зобов'язаний надавати пояснення за суттю справ, що перебувають у його провадженні, колегія суддів ВАКС вважає вимогу члена ВРП такою, що суперечить принципу незалежності суддів і проявом втручання в їх діяльність.

Також, колегія суддів ВАКС заявила про відвід зазначеному члену ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у його неупередженості.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про члена ВРП і НААУ Олексія Маловацького.

1 вересня НАБУ опублікувало відео про зв'язки суддів ОАСК і членів Вищої ради правосуддя. У бюро заявили, що глава столичного окружного адмінсуду має безпрецедентний вплив на окремих членів ВРП. У ВРП заперечують "позаслужбові" зв'язки з ОАСК.

Пізніше в цей же день Вища рада правосуддя одноголосно відмовилася відсторонити голову ОАСК Вовка.