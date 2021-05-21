Чого чекають від нового глави МОЗ?

Пришвидшення вакцинації, повернення медреформи на передній план, продовження курсу на європейську інтеграцію і не тільки...

Верховна Рада призначила новим міністром охорони здоров'я Віктора Ляшка, який до цього був заступником міністра і головним санітарним лікарем. За його кандидатуру проголосували 262 депутати, і він стане вже четвертим міністром охорони здоров'я за два роки президенства Володимира Зеленського. Виступаючи перед депутатами на профільному комітеті Ради, Віктор Ляшко сказав, що основним завданням ставить "подолання епідемії коронавірусної хвороби та її наслідків, які супроводжуватимуть нас щонайменше перші 5 років". У цьому контексті він поставив доволі амбітну мету - за перші 100 днів на посаді повністю вакцинувати 5 мільйонів людей. Для досягнення цієї мети потрібно буде робити по 50 тисяч щеплень на добу, водночас як упродовж останніх п'яти днів в Україні імунізували менше 10 тисяч людей щодоби. Чи не виявиться така обіцянка міністра недосяжною, покаже найближчий час, а поки доводиться констатувати, що за три місяці кампанії з вакцинації першу дозу вакцини ввели менш ніж 1 мільйону громадян. Також Віктор Ляшко пообіцяв за період літа, коли очікується подальший спад захворюваності, підготувати систему охорони здоров'я до наступних інфекційних викликів.

Але звісно завдань, що стоятимуть перед новопризначеним міністром, ще дуже багато - від продовження реформи системи охорони здоров'я до розвитку медичної освіти. Що думають про це медичні експерти?

"Ніхто в країні не бере на себе роль лідера - про реформу забули" Павло Ковтонюк

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк у коментарі Укрінформу називає три найбільш пріоритетні виклики для міністра. По-перше, це важка ситуація з ковідом. "Остання хвиля була дуже тяжкою, а наступна буде ще важче. При цьому вакцинація так нормально і не стартувала. Надзадача для нового міністра - надолужити втрачений час кампанії з вакцинації. Це пріоритет номер один не тільки для міністра охорони здоров'я, а й для всього уряду і всієї країни. Але крім вакцинації слід уже зараз повернутися до розвитку системи громадського здоров‘я - розбудовувати спроможність відповідати на наступні пандемії. Зараз пріоритет - гасити пожежу з ковідом, але на цій хвилі варто паралельно будувати нову систему", - переконаний Павло Ковтонюк.

По-друге, продовження реформи, яка залишилася поза увагою попереднього міністра. За його словами, зараз кожен медзаклад вирішує свої проблеми самостійно: хтось використовує її можливості і там справи йдуть краще, але в більшості закладів нічого не змінюється. "Так відбувається тому, що ніхто в країні не бере на себе роль лідера - про реформу забули. У попередньому складі МОЗ навіть не було людини, яка б відповідала за неї. За цей час дуже сильно постраждала НСЗУ, яка замість розвитку і зміцнення була змушена боротися за виживання і відбиватися від атак людей, які хотіли взяти під контроль бюджет ПМГ (130 млрд грн). Новому міністру потрібно зробити дві речі: потужно проінвестувати НСЗУ - і фінансово, і кадрово, бо на ній тримається нова система; активно допомагати громадам переналаштовувати свої лікарні під нову систему, щоб лікарні вчилися бути успішними - це і навчання, перепрофілювання, перепланування мереж", - наголошує екс- заступник міністра охорони здоров'я.

Крім того, на його думку, потрібно розширити перелік ліків у програмі "Доступні ліки", яка перестала розвиватися. Слід удосконалювати пакети послуг ПМГ, підходи формування тарифів, розвивати далі систему eHealth, продовжити зміни у медичній освіті. "Єдина реформа, яка продовжилися - це зміни щодо трансплантації. Бачимо перші результати, однак поки це не системні зміни, а ініціатива окремих лікарів і лікарень - тут теж потрібно ще багато зробити", - вважає Павло Ковтонюк.

По-третє, система закупівель ліків теж постраждала за попередніх міністрів. "ДП "Медичні закупівлі" не розвивалося, а займалося відбиванням атак і спроб вивести закупівлі ліків назад в МОЗ. ДП "Медичні закупівлі" має нарешті повністю перебрати всі програми, переглянути і впорядкувати їх", - підсумовує експерт.

"Необхідно створити програму з підтримки лікарень"

Очільниця ГО "Медичні лідери" Юлія Брикульська наголошує, що найпершим завданням міністра має бути створення сильної команди заступників, кожен з яких розуміє свій напрям роботи, а також залучення нових людей - консультантів, активістів, волонтерів, які працюють над однією великою ідеєю. Юлія Брикульська

Вона окремо зупиняється на питанні комунікації, що була проваленою за часів попереднього міністра. "У Максима Степанова дуже добре працювала група піарників, але вона працювала особисто на нього. Я б не сказала, що це була продумана комунікаційна кампанія для громади. Також ми бачимо провалену вакцинальну кампанію - як закупівельну, так і комунікаційну складову. Тож ці моменти потрібно виправляти в першу чергу", - зазначає Юлія Брикульська. Також вона наголошує на необхідності створення програми з підтримки лікарень. "Це не мають бути історії про підвищення зарплат МОЗом, бо в межах нашої системи охорони здоров'я МОЗ ніякого відношення до зарплат медиків не має. Не треба обманювати медиків, а слід визначити, чим саме мінохорони здоров'я може допомогти. Можливо, це комунікація з місцевою владою, виділення додаткових коштів для програми медичних гарантій, допомога із закупівлею обладнання. Також ми з колегами вважаємо, що наступному міністру не варто придумувати якісь ноу-хау і шукати "свій шлях", бо це ні до чого не призводить. Варто продовжити курс на євроінтеграцію, порівняти найкращі практики, реалізовані в Європі, зокрема в питаннях якості медичних послуг, медичної освіти, щоб впровадити їх успішно в Україні", - підсумовує експертка. Євген Найштетик

А от засновник інвестиційної компанії у сфері медичних і біологічних стартапів Lorton Investments Євген Найштетик поглянув під іншим кутом - давши прогноз того, що може вдатися і не вдатися панові Ляшку на посаді міністра. Він вважає, що у Віктора Ляшка є ряд переваг в порівнянні з останніми вісьмома міністрами охорони здоров'я та їхніми в.о. "Перш за все його кар'єра відбулася в українській охороні здоров'я, і він встиг попрацювати з МОЗівською бюрократією. Він енергійний, молодий, тямущий, без манії величі і здатний домовлятися", - зазначає Найштетик.

Він вважає, що швидше за все новому міністру вдасться зрушиться з мертвої точки оцифрування медичної документації, що надмірно запізніле, але все ж благо, і ще деякі важливі моменти будуть вирішені, але глобального покращення в системі охорони здоров'я, на його думку, очікувати не варто: "Швидше за все, зникнуть конфлікти з закупівельними агентством і міжнародними організаціями. Зрештою, Віктор для них свій, а там трайбалізм (зв'язки по знайомству. - Ред.) в чистому вигляді. Швидше за все, зрушиться з мертвої точки вакцинація від ковіду. Ринкові тарифи ми не побачимо, зарплати медикам не виростуть. Громадяни так і не отримають свій "державний поліс". За всієї моєї симпатії..."

Юлія Горбань, Киї