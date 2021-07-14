Чому Зеленський прибрав "вічного" главу МВС

Спецоперація "деавакізація".

Він здавався "вічним міністром". Арсен Аваков на чолі МВС пересидів кількох прем'єрів і ще більше спроб вибити його з крісла. За 7 років на посаді він став однією з найвпливовіших осіб держави. Аж настільки, що його називали чи не єдиною політичною фігурою, яка може бути противагою президенту.

Проте одним розчерком пера Аваков поставив крапку в цій історії. Офіційно він іде "за власним бажанням". Неофіційно - "за згодою сторін" президента та міністра.

Довгий час на Банковій остерігалися, що відставка Авакова може призвести до великого відкритого протистояння. Проте Зеленському таки вдалося розійтися з Аваковим мирно. Принаймні у цьому наполегливо намагаються переконати журналістів обидві сторони.

hromadske розбирається у можливих причинах звільнення Авакова та наслідків цього для країни.

"Секретна операція"

У 2019-му Аваков увійшов до першого уряду Зеленського на "випробувальний термін. І майже одразу почалися розмови про можливу відставку очільника МВС.

Ці розмови тривали майже два роки. Коли ж 13 липня з'явилася новина про добровільну відставку Авакова, для багатьох це стало несподіванкою.

У команді Зеленського намагалися тримати цю інформацію у секреті. Дуже обмежене коло осіб дізналися про домовленість президента та міністра щодо добровільної відставки ще на вихідних. У понеділок кілька співрозмовників hromadske з числа "слуг" після засідання фракції у "Парковому" повідомили, що на останньому парламентському тижні "розглядатимуть кадрові питання". Проте прізвища та посади назвати відмовилися.

"Ніхто не мав дізнатися, щоб не збити", - пояснює один з обізнаних в "спецоперації" членів президентської команди. Він же додає, що за два роки цього парламенту Авакову вдалося вибудувати стосунки з багатьма депутатами, і не лише з тими, кого напряму пов'язували з міністром.

"Ці стосунки ґрунтувалися на "ментовських" темах типу запакувати п'яним, потім відпустити і казати "ви мені винні все життя", - розповідає співрозмовник hromadske. У медіа потрапила лише частина подібних історій, як, наприклад, остання з нардепом Олександром Юрченком. Але є випадки, які не стали медійними. - Вони (Аваков або його представники - ред.) передавали цю інфу нам, Арахамія з цими депутатами розбирався. Але все одно депутатів "саджали на гачок"".

Саме через загрозу зірвати відставку через ці "гачки" рядових депутатів і не посвящали в останні домовленості між Зеленським та Аваковим. Аж до ранку вівторка 13 липня. Тоді у парламенті керівники фракції Арахамія та Корнієнко почали розповідати заступникам про відставку. І за кілька годин стався витік інформації.

"Слуги" розповідають, що витік стався по лінії так званої "групи Павлюка". Іллі Павлюку приписують вплив на три десятка "слуг". А його партнеру, ексдепутату БПП Сергію Тригубенку, - вплив на сайт "УНН". Саме цей сайт і розмістив новину про відставку Авакова першим.

Жодного супротиву у самій фракції можлива відставка Авакова не отримала. "Ніхто не сумнівався, що буде мирний сценарій розходу", - заявив Арахамія вже після зустрічі фракції з Зеленським.

Річ у тім, що Аваков йде не просто "за власним бажанням", а за обопільною згодою міністра та президента.

"У Зеленського відбулася розмова з Аваковим: давай, у нас була домовленість, от є Монастирський, не чужа людина. Аваков нормально йде", - розповідає hromadske один з членів команди президента.

Про домовленість розповів на зустрічі з фракцією "слуг" сам Зеленський. Нібито вона мала місце ще перед призначенням у 2019-му і полягала у тому, що Аваков піде, щойно Зеленський його про це попросить.

"Коли призначали Авакова, то у нас були дискусії всередині партії.

Президент тоді сказав, що бере на себе відповідальність за міністра перед фракцією. Президент сказав: я вам обіцяв тоді, от зараз це наступило", - розповів hromadske Арахамія.

Також голова фракції "слуг" спростував, що під час останньої розмови Зеленського з Аваковим президент міг якось тиснути на міністра. "Вони нормально і цивільним шляхом розійшлися", - запевнив Арахамія.

Останнє твердження підтвердив hromadske і один з представників команди Авакова. І додав: "Не буде ніяких спроб зриву голосування, якоїсь протидії. Нічого цього не буде".

Чому саме зараз?

Це питання так і не прозвучало на зустрічі Зеленського з фракцією.

"Немає жодних пояснень. Як сказав президент: усьому свій час. Настав час, коли потрібно було пану Авакову написати заяву", - розповіла hromadske депутатка Ірина Верещук після зустрічі з Зеленським.

Нині обговорюють багато причин, які могли стати підставою для відставки Авакова. Проте у команді Зеленського запевняють, що якоїсь основної дійсно нема - усе зліпилось до купи.

"Одна з версій - перед Штатами (наприкінці липня планується візит Зеленського до США - ред.). Штати завжди на нього поглядали недобре. У нього багато справ - то рюкзаки, то Гандзюк, тепер ще Шеремет з'явився", - каже hromadske представник команди Зеленського. Проте інші джерела стверджують, що насправді американці розглядали Ахметова як "необхідне зло" у системі противаг Зеленському.

В оточенні Авакова також переконують, що якоїсь основної причини для відставки нема, а просто накопичилася втома один від одного у обох сторін.

"Ніякого зв'язку зі справою Шеремета, ні з чим іншим нема. Зеленський просто вирішив, що йому треба міняти Кабмін. У нього є довіра народу. Хоче міняти - його права. Він реалізує те, що планував і обіцяв", - каже співрозмовник hromadske з оточення Авакова.

Так звана "втома" почала накопичуватися ще 2019-го. Тоді Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким хотів забрати в Авакова Нацгвардію і підпорядкувати її собі. Хоч той документ парламент так і не розглянув, але послабити міністра Банкова намагалася усі 2 роки.

З іншого боку, Аваков все більше "втомлював" Офіс президента своєю поведінкою на засіданнях РНБО. Міністр дозволяв собі відкрито висловлюватися проти санкційної політики.

Зокрема, наприкінці червня він на пару з Разумковим не підтримав накладення санкцій на Павла Фукса. Фукс є давнім знайомим Аваковим. hromadske писало, що Аваков та Фукс були учасниками домовленості щодо розподілу влади у Харкові.

Проте усі можливі причини "втоми" та відставки - лише привід для звільнення Авакова. Головний мотив Банкової - позбутися впливового політичного гравця. Гравця, який ніколи не входив до команди президента.

"Проти Авакова грає Єрмак. Він не хоче бачити сильних самостійних людей. Головний мотив: доки Аваков на посаді, Зеленський не може бути повновладним президентом і змушений рахуватися з Аваковим", - пояснював hromadske наближений до міністра політик ще у вересні минулого року.

Довгий час Єрмаку не вдавалося збити Авакова. Аж до тепер, коли зійшлися багато чинників. І сам міністр погодився піти "за власним".

Хто замінить Авакова

Щойно стало відомо про відставку Авакова, як почалися розмови про його можливого наступника. Зеленський зупинився на "слузі" Денисі Монастирському.

"Це я запропонував. Ну і взагалі Монастирський доволі часто ходить до Офісу президента, завжди по правоохоронних питаннях доповідає. Тобто він людина в команді. І всі нормально до нього ставляться", - розповів журналістам Давід Арахамія після зустрічі фракції з Зеленським.

Сам же Монастирський заявив, що мав розмову з президентом щодо призначення вранці 13 липня.

"За підсумками фракції я прийняв найскладніше рішення у своєму житті - відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС", - повідомив Монастирський журналістам після засідання фракції.

Раніше Монастирського називали "людиною Авакова", приписували вплив на нього і Антону Геращенку, чиїм помічником був Монастирський. Проте тепер такого впливу, як раніше, команда Авакова на потенційного міністра внутрішніх справ не має.

"Монастирський - не людина Авакова", - запевнила hromadske наближена до поки що чинного міністра особа.

"Монастирський не його (Авакова - ред.) чувак, це наш чувак. Але він Авакову зрозумілий. І він якийсь час буде прислуховуватися, але у нього будуть інші завдання - лагідна деавакізація МВС", - пояснив hromadske представник президентської команди.

Монастирський може приступити до роботи в міністерстві у п'ятницю. До цього у четвер парламент за планом має проголосувати відставку Авакова. Після цього "слуги" офіційно запропонують прем'єру кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Далі подання - прем'єра і голосування в залі Верховної Ради.

"За Монастирського буде більше 300 голосів. У мене є таке відчуття", - спрогнозував Арахамія.

При цьому "слуги" скептично ставляться до перспектив затвердження інших кандидатур на керівника МВС.

"Буде важко людині ззовні отримати у нас у фракції 226 голосів", - розповіла hromadske Ірина Верещук.

Старий міністр чи новий прем'єр?

Навіть після відставки Аваков ще залишатиме вплив на МВС. Хоч одразу кілька представників його команди вже заявили, що підуть слідом за міністром, але "свої кадри" в структурі у Авакова таки залишаться.

Та й "старий знайомий" Монастирський на початковому етапі в міністерстві може потребувати допомоги Авакова.

"Чи буде Аваков впливати? У перші часи це було б дуже добре. Наприклад, щоб не розбалансувати систему. Одні хочуть Нацгвардію під президента, інші щоб прикордонники були окремо. Найголовніше, щоб не було потрясінь і конфліктів всередині міністерства. Треба буде допомогти Монастирському втримати баланс, бо найголовніше - Росія, яка є ворогом", - вважає Ірина Верещук.

Не виключають "слуги", що Аваков може податися і в мери Харкова. Місто можна вважати базовим для його бізнесу. Проте чи захоче він у політичному плані йти на пониження?

"Якщо просто як мер Харкова займатися каналізацією - то це не його рівень. А якщо це розглядати як "патріотичний мер останнього рубіжу перед Путіним", то це отримує іншу картину. Це вже можна і в прем'єри далі. Думаю, що він хоче стати прем'єром в наступному парламенті", - розмірковує в розмові з hromadske представник команди Зеленського.

Також у президента не виключають, що Аваков може створити власну партію. Проте при цьому зауважують: електоральні перспективи у нього невеликі, має значну недовіру серед українців.

А от в команді самого Авакова hromadske запевнили: у найближчі пару років політичних планів у нього немає.

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Більш ніж за 7 років у міністерському кріслі Аваков пересидів багатьох своїх політичних ворогів. Після усіх провальних спроб відправити його у відставку були прогнози, що він навіть Зеленського пересидить. Проте все йде до того, що вже за пару днів МВС отримає нового очільника.

Але попри весь негатив, який за час урядування назбирав Аваков, нині його відставка навіть серед "слуг" не виглядає перемогою. Бо після його звільнення в країні значно похитнеться баланс влади. І таким чином Зеленський на пару з Єрмаком можуть позбутися "останнього запобіжника" і взяти під контроль важливий правоохоронний орган.

"При всьому негативному ставленні до Авакова він міг стримувати Зеленського. Монастирський не такий. І це - загроза для країни", - підсумував у розмові з hromadske нардеп фракції "Слуга народу".

Громадське телебачення

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