Чорновил сказал, кто на самом деле управляет Савченко

Внефракционный народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко находится практически под полным контролем своей младшей сестры.

Об этом эфире ObozTV заявил бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"Есть прямое управление. Мы забываем об еще одном человеке - Вера Савченко. Она является там основным интеллектом, она основной мозг, она постоянно ее направляет. С 2006 года она ее ведет. Сама Надежда Савченко признала, что Вера лучше, Вера то, Вера се", - рассказал он.

По его словам, сама Вера Савченко также могла быть завербованной российскими спецслужбами более десяти лет назад.

"Если мы слушаем все ее тезисы, то они чисто улаживаются в основные российские требования. Я считаю, что она (Надежда Савченко. - Ред.) была передана и взята под контроль еще до так называемого плена. В плен она не попала, в плен она сдалась", - подчеркнул Чорновил.

При этом он отметил и влияние российских кураторов на действия Савченко- старшей.

"У нее есть технологическое российское управление. Как только арестовали Рубана, она убежала в Европу. Там ее не видели, она показалась на одном совещании, перепутала города, перепутала все. По данным нашей разведки, она в это время пребывала в Испании, где с ней, очевидно, работали", - констатировал экс-нардеп.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.