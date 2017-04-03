Чорновол купила квартиру на 90 кв.м в Киеве за 854 тыс. гривен

Депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол в прошлом году купила квартиру площадью 90 кв.м в Киеве за 854 тысячи гривен.

Об этом говорится в декларации нардепа.

Доходы Чорновол - 380 тысяч гривен, в том числе зарплата - 152 тысячи, деньги на депутатскую деятельность - 170 тысяч, пенсия - 58 тысяч гривен.

У депутата есть 10 590 евро на счету в ликвидируемом Фортуна-банке.

В собственности Чорновол находится земельный участок площадью 1 513 кв. м в Судаке (оккупированный Россией Крым).

Также она владеет двумя автомобилями: Mitsubishi Lancer 2014 года выпуска и Chevrolet Aveo 2005 года.

Родители Чорновол задекларировали 14 и 19 тыс. гривен пенсии, а брат Виктор Чорновол - 98 тыс. гривен зарплаты в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. Наличными брат задекларировал 5 тыс., отец - 4 тыс., а мать - 3 тыс. долларов.

Отец задекларировал земучасток, жилой дом и гараж в Бориспольском районе Киевской области, а также земучасток в Судаке, мать - два земучастка в Вышгородском районе Киевской области.

Напомним, что за 2014 год Чорновол задекларировала 1,4 млн гривен, а за 2015 год - 156 749 гривен доходов.