Чорновол змінили цілодобовий домашній арешт на нічний

Сьогодні, 24 квітня, Київський апеляційний суд скасував екс-нардепу Тетяні Чорновол запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, повідомляє Ехо Києва.

Замість цілодобового призначений нічний домашній арешт. Так, Тетяна Чорновол до 8 червня має перебувати вдома з 22:00 до 6:00.

Також вона зобов'язана не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; прибувати до детектива, прокурора і в суд на першу вимогу; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання в орган попереднього розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляло Ехо Києва раніше, колишнього народного депутата підозрюють у підпалі Партії регіонів в центрі Києві 18 лютого 2014 року. В результаті події загинув чоловік. 10 квітня слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук в будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол. Пізніше було оголошено про підозру.

Эхо Киева

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