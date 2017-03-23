ЧП в Балаклее: Эксперты отмечают нарочитую самостоятельность Владимира Гройсмана

Премьер отправился на пожар военного склада, без создания правительственной комиссии. Эксперты отмечают нарочитую самостоятельность Владимира Гройсмана. А официальной версии причины пожара доверяют не все...

"Кто первым встал..."

В ночь на 23 марта произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. Началась срочная эвакуация около 20 тыс. человек. Территория радиусом 50 км объявлена чрезвычайной зоной.

На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман. Пресс-служба премьера сообщила, что он вылетел около 8:00 и на борту самолета провел оперативное совещание. Фото размещены на сайте Кабинета министров.

А пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в полдень написал, что Президенту , дескать, докладывают обо всем с 3:00 (когда начались взрывы - авт.). А на официальном сайте Президента, реакция Порошенко на ЧП появилась в 14:30.

Эксперты отмечают, что премьер-министр активно использует официальный сайт правительства для освещения своей активности. Напоминают, что во время обострения в Авдеевке, когда та осталась без воды, тепла и света, 31 января, Президент проводил совещание с силовиками, а премьер, тем временем, посетил город, после чего выложил фото своего общения с жителями.

Эксперты не исключают, что премьер затеял самостоятельную политическую игру. Ведь его иммунитет от отставки истекает в середине апреля. "Гройсман и Порошенко уже не могут найти между собой общий язык. Ведь на Банковой уже давно мечтают отправить Гройсмана в отставку", - отмечает политолог Михаил Павлив. А его коллега Константин Бондаренко уверен, что премьер нарочито демонстрирует самостоятельность.

На этот раз он отправился в Балаклею. Причем правительственная комиссия не создана. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работу которого координирует председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная. Работают пожарные расчеты, (почти 400 спасателей), 25 автомобилей скорой помощи, свыше 100 сотрудников скорой помощи, а также 40 автомобилей и более 150 человек от Национальной полиции.

Кроме премьер-министра из Киева прибыла комиссия Минобороны. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами - танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров - вероятно, стала диверсия. Такой же версии придерживается министр обороны Степан Полторак.

Диверсия или традиция?

Военный эксперт Олег Жданов (полковник запаса, работник оперативного управления Генштаба с 2003 по 2006 год) уверен, что пожар на складе боеприпасов - банальное заметание следов недостачи.

"Но здесь 130 км от границы. Если ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - авт.) работает на глубине 130 км, то извините, что делает Генштаб и начальник Генштаба и начальник СБУ на своих должностях?" - вопрошает он. Эксперт отмечает: "Война все спишет. Склад глубинный, тыловой. Это старые склады".

Отметим, что по некоторым данным, накануне на склад в Балаклее должен был прибыть с инспекцией заместитель министра обороны по вооружению генерал- лейтенант Игорь Павловский. Но теперь генерал прибыл на пожарище.

"Это очередное заметание следов. Это тоже самое что Лозовая, Новобогдановка, Артемовск", - говорит Олег Жданов.

Напомним, пожары сладов боеприпасов случались в Украине неоднократно. В частности:

10 октября 2003. Артемовск. Донецкая область (ныне Бахмут - авт. )

6 мая 2004 - Лозовая. Харьковская область.

6 мая 2005 - Цвитоха. Хмельницкая область.

23 июля 2005 - Новобогдановка. Запорожская область..

19 августа 2006 - Новобогдановка. Запорожская область.

18 мая 2007 - Новобогдановка. Запорожская область.

28 августа 2008 Лозовая. Харьковская область.

13 марта, 2010 Грузевица, Хмельницкая область

29 октября 2015 - Сватово, Луганская область.

В Сватово выдвигались разные версии, например, что причиной возгорания стала сигнальная ракета, которая выстрелила и упала на ящики с боеприпасами. Говорили и о неких беспилотниках с помощью которых противник поджог склад. Теперь, беспилотники, якобы, видели в Балаклее.

Склад охраняет воинская часть А-1352 (65-й ракетно-артиллерийский арсенал). Склад рассчитан на 150 тыс. тонн боеприпасов, там находилось 125 тысяч тонн.

Несколько лет назад появлялась информация о том, что база перегружена, в связи с чем был начат процесс ее разгрузки. Министр обороны Степан Полторак заявил, что пожар в Балаклее не нанес значительного урона.

"Значительного ущерба обороноспособности Украины эти взрывы не нанесли. Большая часть боеприпасов с начала АТО была рассредоточена по другим базам и складам, а также перемещена в зону проведения операции", - сказал министр.

Отметим, что в Украине 138 складов боеприпасов.

Андрей Кислов