Что ложь Лаврова означает для Украины (Atlantic Council, США)

Вольтер говорил, что тот, кто способен убедить людей верить в абсурд, заставит их творить злодеяния. В современной политике позиция России по Украине представляет собой яркий пример справедливости такого утверждения. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно вновь трижды сказал неправду: в Донбассе нет российских войск, конфликт на востоке Украины — это гражданская война, а не российское вторжение, и российские войска не имеют никакого отношения к сбитому в июле 2014 года самолету Малайзийских авиалиний. Все это наглая ложь. Никакими разглагольствованиями невозможно скрыть факты, хотя Кремль пытается это сделать всеми средствами. Если хотите узнать, как Россия меняла свои версии крушения МН17, почитайте анализ Арика Тойлера (Aric Toler).

Ложь Лаврова и его правительства настолько непреклонна, что многие сегодня считают Россию патологическим лжецом. Эта ложь сопровождается нескончаемым рефреном о том, что Россия всегда становится жертвой злокозненных деяний, и никогда не виновата в собственных бедах. Но моя цель заключается не только в том, чтобы разоблачить ложь российского государства и СМИ. Я хочу показать, что такое лицемерие и самооправдание указывает на один бесспорный факт: несмотря на переговоры с американским представителем по Украине Куртом Волкером и с Нормандской четверкой (Украина, Франция и Германия), Москва не намерена уходить из Донбасса и возвращать Крым. Напротив, она усиливает группировку войск на Крымском полуострове, отправив туда дополнительные зенитно-ракетные комплексы (С-400) и вкладывает в Крым еще больше ресурсов, хотя они остро необходимы ей самой. Она также настойчиво преследует всех тех, кто ведет речь о независимой Украине.

Россия отказывается вести переговоры, которые повлекут за собой ее уход из Крыма и Донбасса. Сегодня Москва настаивает на выполнении Украиной самоубийственного соглашения Минск-2, по которому эта страна по сути дела превратится в конфедерацию, а Донбасс сможет в любой момент подрывать ее суверенитет. Точно так же Конфедерация полтора столетия тому назад пыталась уничтожить Союз в ходе гражданской войны. Но настоящая проблема Минских соглашений состоит в том, что Россия никогда не скрывала свое нежелание соблюдать его положения в любой форме. Таким образом, ее требования безосновательны и являются уловкой, направленной на уклонение от исполнения этих соглашений. В основе этого кризиса лежит то обстоятельство, что Россия не может согласиться на юридическую независимость Украины как свободного и суверенного государства. В Москве власть зиждется на концепции имперского государства, которому все прочие члены бывшего Варшавского пакта должны уступить часть своего суверенитета.

Группа раболепных западных авторов, утверждающих, что Россия почему-то имеет право на вожделенную сферу влияния, и что поползновения Запада в Центральной и Восточной Европе являются первопричиной сегодняшнего кризиса, упускают из виду два важнейших факта. Во-первых, после 1991 года Россия никогда не имела достаточных возможностей для того, чтобы господствовать в Евразии мирными и демократическими средствами. Даже сегодня страны Центральной Азии все больше укрепляют свою независимость, а Китай настойчиво вытесняет оттуда Россию. В Белоруссии президент Лукашенко открыто негодует по поводу российских попыток узурпировать власть в этом государстве. А на Украине еще в 2004 году (а то и раньше) стало ясно, что население не согласится на ослабление независимости страны, несмотря на коррупцию во власти. Следовательно, сферу влияния можно удерживать только силой, обманом и подрывными действиями, что нереально с учетом той ограниченной власти и возможностей, которыми обладает Россия. Во-вторых, нет никаких западных притязаний на те земли, которые по какой-то исторической или иной причине Россия считает входящими в сферу своего влияния. Нет, каждое из этих государств приветствует Запад как в виде НАТО, так и в виде ЕС, и тем самым демонстрирует свой суверенитет. Если это империя, то империя по приглашению, как сказал однажды норвежский ученый Гейр Лундестад (Geir Lundestad). Поэтому неудивительно, что режим, прекрасно осознающий, что без империи его самовластное правление окажется под угрозой, прибегает к насилию, когда ему бросает вызов народная демократия на Украине.

Для нас не должно быть неожиданностью и то, что между двуличием путинского государства и его склонностью к насилию существует связь. Как отмечал Солженицын, тот, чьим оружием является ложь, неизменно скатывается к насилию. Сегодня судьба Украины каким-то противоестественным образом снова связана с Россией. Украина может жить очень долго, даже в пределах своих сегодняшних усеченных границ. Но Россия не в состоянии обрести мир и Украину. И она может только мечтать об империи, аннексировав Крым и Донбасс. Ни война в полном смысле этого слова, ни мир в ближайшей перспективе невозможны. Лавров и Путин своей ложью показывают, что они отказываются признать невозможность создания империи, и это лишь ускоряет крах всего проекта. И скорее всего, этот крах будет сопровождаться насилием.

Стивен Блэнк — старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute), автор множества статей и монографий о геополитике и геостратегии России и Евразии.