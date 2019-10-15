Что МВФ интересовало в деле ПриватБанка

Как рассказал НВ Бизнес предправления ПриватБанка, МВФ интересуют, то, как возвращаются долги бывших собственников банка

Как рассказал НВ Бизнес председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, правительство Украины дало обязательство МВФ о возврате долгов бывших собственником банка, "которое описано в меморандуме с Международным валютным фондом".

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"Миссия МВФ покинула Украину несколько дней назад. Один из главных вопросов - ПриватБанк. МВФ хочет убедиться, что деньги, которые они вкладывают в страну, используются эффективным образом, а не для выплаты олигархам. Сейчас обсуждается программа на несколько миллиардов долларов. Для спасения ПриватБанка государство вложило сопоставимую сумму - свыше 5 млрд долларов", - рассказал он.

По словам Крумханзла, он тоже встречался с представителями Миссии МВФ, когда они были в Украине.

"Мы обсуждали стабильность банка и ликвидность. Они высоко ценят изменения в корпоративном управлении за последние полтора года, включая избрание нового Наблюдательного совета, в который входят шесть независимых членов", - сказал он.

Как сообщалось, Миссия МВФ безрезультатно уехала из Украины, одной из основных тем для Фонда было дело ПриватБанка.