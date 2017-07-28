Что на самом деле произошло с заместителем Авакова Вадимом Трояном

Правую руку главы МВД, по слухам, поймали на крупной взятки, хотя и Аваков и сам Троян это опровергают

История с якобы задержанием заместителя главы МВД Вадима Трояна за взятку становится все более запутанной. Как уже сообщала "Страна", информагентство УНН сообщило, что Троян был задержан за получение взятки в 2 млн. долларов (позже исправило эту сумму на 2 миллиона гривен).

Сам Троян это оперативно тут же опроверг. Назвав новость о своем задержании фейком, а фото с обыска, которое к ней прилагалось, сделанное совсем по другому поводу - когда он, якобы, сам вызвал полицию после попытки ограбления.

Опроверг факт задержания и глава МВД Арсен Аваков.

В тоже время УНН продолжает настаивать на своей правоте. И говорит, что обыск у Трояна был 26 июля. Адвокат Андрей Смирнов говорит следующее: "Мои источники говорят не о взятке, а о вымогательстве. И сумма во много раз ниже".

Стоит отметить, что сегодня же Генпрокуратура распространило заявление о том, что задержали двух граждан, которые в сговоре с помощником чиновника Министерства внутренних дел требовали от представителя предприятия более 1,5 миллиона гривен.

Один из задержанных - заместитель руководителя общественной организации. Ни имен, ни названия организации в ГПУ не называют, как и про возможную причастность замглавы МВД Вадима Трояна к этой истории.

По данным ГПУ, упомянутые лица "с применением угроз жизни и здоровью представителю субъектов хозяйствования требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 000 гривен".

То есть, можно предположить, что данная история как то связана со слухами о задержании Трояна (например, речь может идти о его помощнике).

Тем более, что позже появилось заявление МВД с подтверждением о том, что Троян действительно принимал участие в неких "следственных действиях", но подозрение ему не вручалось.

Попытки "Страны" узнать что было на самом деле по неофициальным каналам привели к неоднозначным результатам, хотя и показали, что в данном случае нет дыма без огня. Так, источник в МВД сказал нам, что Трояна пытаются подставить по приказу президента Порошенко, который таким образом, якобы продолжает подковерную войну с Аваковым, пытаясь ослабить его позиции. По его словам никакого задержания за взятку не было, а была попытка провокации с последующим запуском дискредитирующих Трояна слухов в СМИ.

В тоже время, наш источник в ГПУ говорит, что действительно Троян фигурирует в уголовном производстве и действительно к нему приходили с обыском представители СБУ и Генпрокуратуры, причем якобы небезрезультатно.

Вместе с этим наш собеседник говорит, что громкое дело о коррупции замглавы МВД сейчас всячески пытаются спустить на тормозах и замять, поскольку речь идет об очень близкой к Арсену Авакову персоне.

"Его пытаются отмазать, прикрываясь статусами "героя" АТО", - резюмировал наш собеседник.

Он отмечает, что из-за истории с замглавы МВД в настоящее время переговоры или, можно сказать, торги о его дальнейшей судьбе ведутся "на самом верху" украинской власти с участием первых лиц государства.

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы МВД Вадима Трояна поймали на огромной взятке. Речь шла о $2 млн. Вместе с этим официально этот факт не подтверждают ни в одном из ведомств.

Сам заместитель Авакова назвал сообщения о его задержании фейком, а пресс- секретарь МВД Артем Шевченко уточнил - Троян на данный момент находится в отпуске.