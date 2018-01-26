Что принесла Украине поездка Петра Порошенко в Давос

Ключевое значение форума в Давосе для Украины - встреча Петра Порошенко с директором МВФ Кристин Лаггард. Создание Антикоррупционного суда неизбежно

Во время выступления на "Украинском завтраке", который проходил в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, президент Петр Порошенко назвал осень 2017 года "самой успешной осенью реформ", а судебную реформу - "завершенной". При этом он отметил необходимость продолжения работы по подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде ко второму чтению. О суде президент вспомнил неслучайно. Напомним, его создание является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного транша МВФ. Без денег фонда властям будет непросто обеспечить макроэкономическую стабильность накануне президентских выборов. Детали - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 22 декабря 2017 года Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440. Однако парламент до сих пор не включил документ в повестку дня сессии: 18 января 2018-го депутаты провалили все три попытки сделать это. 15 января СМИ опубликовали письмо МВФ украинским высокопоставленным чиновникам, в котором Фонд критикует президентский законопроект об Антикоррупционном суде. 19 января начальник департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что некоторые положения законопроекта президента об Антикоррупционном суде нуждаются в пересмотре. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард должна была лично поговорить с Порошенко на полях Всемирного экономического форума.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Глава МВФ Кристин Лагард в среду в Давосе встретилась с Петром Порошенко и "обсудила последние экономические события и перспективы для Украины". Об этом говорится в ее заявлении по результатам встречи. "Я подчеркнула, что Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к росту, необходимого для улучшения стандартов жизни людей", - отметила Лагард. Глава МВФ заверила, что Фонд готов продолжать поддерживать Украину совместно с другими международными партнерами.

Порошенко после встречи сообщил, что "Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества" с МВФ. Глава государства отметил необходимость продолжения работы по подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде ко второму чтению. "Мы продолжаем наше сотрудничество с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (первого заместителя директора-распорядителя МВФ, - ред.) и Кристин Лагард. Мы провели прекрасную встречу и обсудили, что и когда должно быть сделано, включая вопросы об Антикоррупционном суде", - отметил Порошенко.

"Это моя инициатива в парламенте. И мы должны ускорить встречу экспертов-законодателей, чтобы способствовать подготовке этого закона ко второму чтению", - подчеркнул президент.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Основное практическое значение для Украины форума в Давосе - переговоры с Международным валютным фондом и другими донорами Украины. От итогов этих переговоров зависит возможность возобновления кредитования со стороны Фонда. По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.

"Отсутствие содержательных месседжей после встречи Порошенко-Лагард, исключая радость от номинация Смолия, которую как раз для этого и сделали перед Давосом, говорит о том, что в этот раз мадам Лагард хорошо подготовилась перед встречей и не пошла на уступки по Антикоррупционному суду. Прошлая такая встреча подарила нам большую "зраду", а именно, отказ от рынка земли как условия для следующего (и теперь уже, очевидно, последнего) транша в программе. В этот раз позиция кредиторов, судя по всему, была более жесткой. Как результат - никаких приятных новостей о прорыве. Лагард не пошла на уступки и Порошенко нечему было радоваться в своих отчетах о встрече. А в МВФ уже понимают, что радоваться можно, и даже говорить хорошие новости вслух, не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили. И когда их "выполнение" проанализировали юристы и аналитики", - написал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook.

По его мнению, отсутствие новостей - это уже новость, и для Украины - хорошая новость. "Когда "пацаны" поймут, что деньги арабских шейхов им не светят, то они придут к необходимости сделать антикоррупционный суд так, как надо. Главное, чтобы к тому времени не было поздно. И мы с вами не стали беднее", - резюмирует эксперт.

Очевидно, ближайшее полугодие станет критичным для перспектив второго срока действующего президента. На "Украинском завтраке" глава государства заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл, и это решение будет зависеть от успешности предстоящего полугодия. "Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - уточнил Порошенко.

Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а очередные выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019 года.

Светлана Несчетная