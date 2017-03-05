Чтобы не допустить бегства: "Автомайдан" намерен блокировать суд, где находится Насиров

Активисты "Автомайдана" намерены заблокировать выезды возле Соломенского райсуда Киева, чтобы не допустить бегства отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который в настоящее время находится в помещении суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам у здания суда сообщила активист Екатерина Бутко.

По ее словам, "автомайдановцы" собираются возле здания Соломенского суда на Вознесенском спуске, где сейчас находится Насиров. Активисты движения намерены заблокировать своими автомобилями все выезды с территории суда для того, чтобы не допустить бегства Насирова после того, как истечет 72- часовой срок его задержания.

Также они надеются, что к этому времени суд все же рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения председателю ГФС.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

Пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко заявила, что заявление адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.

Вместе с тем прокурор Роман Сымкив отметил, что сторона обвинения продолжает ожидать рассмотрения сегодня вопроса об избрании Насирову меры пресечения.

Сегодня в 23.52 истекает 72-часовой срок задержания Насирова, в течение которого суд обязан определить ему меру пресечения.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице "Феофания" его прооперировали в связи с инфарктом, но по данным СМИ, по результатам обследования в Институте кардиологии имени академика Стражеско диагноз врачей "Феофании" не подтвердился.

