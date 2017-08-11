Чтобы въехать в Украину, Саакашвили понадобится виза - ГПУ

Бывшего президента Грузии, бывшего главу Одесской обладминистрации Украины Михаила Саакашвили в Украине смогут пропустить только при наличии визы, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лицо без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - сообщил Е.Енин на своей странице в Фейсбук.

Также заместитель генпрокурора добавил, что М.Саакашвили может обжаловать решение лишения его украинского гражданства в Высшем административном суде.

"Об отсутствии у "группы людей" морального права решать судьбу гражданства и потребность в подтверждении этого решения в суде / третейском суде - есть установленный законом о гражданстве порядок утраты гражданства. Он предусматривает соответствующее представление Государственной миграционной службы, рассмотрение его комиссией по вопросам гражданства и дальнейшая рекомендация Президенту Украины относительно принятие решения. То есть четко предусмотренный законом административный, а не судебный, путь потери гражданства Украины. Саакашвили может обжаловать это решение в Высшем административном суде, так же как и получить копию указа", - проинформировал Е.Енин.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.