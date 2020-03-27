Чтобы защититься от коронавируса депутаты будут заседать в масках и перчатках. Профилактику произведет аппарат парламента

В Слуге народа рассказали, как будут защищать нардепов от коронавируса в Раде

По словам Лады Булах, чтобы защититься от коронавируса депутаты будут заседать в масках и перчатках. Вопрос о защитных очках пока остается открытым

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится в субботу 28 марта, народных депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказала нардеп Слуги народа Лада Булах.

В подтверждение она прислала фотографию с масками и перчатками, которые, по ее словам, заготовили для нардепов. Она отметила, что пока не решен вопрос об использовании защитных очков.

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"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - рассказала она.

Внеочередное заседание парламента, назначенное на 26 марта, перенесли на субботу, оно пройдет в сессионном зале Верховной Рады.

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