Чубаров назвал заявление Савченко про сдачу Крыма циничным и оскорбительным

Рефат Чубаров считает позицию Надежды Савченко касательно сдачи Крыма в обмен на урегулирование конфликта на Донбассе неприемлимой и предательской. Об этом он сказал во время утреннего заседания парламента в среду, 18 января.

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымско-татарского народа, члены которого остаются заложниками российских оккупантов", - сказал Чубаров.

Глава Меджлиса отметил, что сам разговаривал с Надеждой Савченко по телефону и надеется, что она уточнит свои слова.

"Я сегодня утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, люди требуют четкой позиции государства. Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю. Мы знаем одно, что ради сохранения Украины, для дальнейшего развития - ни одной уступки украинских земель", - подчеркнул Рефат Чубаров.

Кстати, в "ЛДНР" отреагировали на предложение Савченко "сдать" Крым в обмен на Донбасс.