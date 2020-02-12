Чубаров о словах Арахамии по Крыму: нельзя допустить, чтобы власть продала крымских татар и украинцев за воду

Давид Арахамия, говоря о возможном согласии на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на вывод ВС РФ с Донбасса, отметил, что это его личная позиция.

Чубаров прокомментировал слова Арахамии о подачи воды в Крым / фото УНИАН

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе за счет Крыма.

Как передает Крым.Реалии, в частности, он резко раскритиковал слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире украинского телеканала "Прямой" о том, что он пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу", - сказал Чубаров в эфире телеканала UA:Крим.

Арахамия, говоря о возобновлении подачи воды в аннексированный Крым, отметил, что это не позиция его, как председателя фракции "Слуга народа", а личная.

Отметим, постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич уверяет, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова.