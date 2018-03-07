Чубаров об обыске в Исламском центре: СБУ прямо дала пас ФСБ

Обыски с подбрасыванием литературы в Киеве могут быть использованы ФСБ в Крыму, чтобы продемонстрировать крымским татарам на полуострове, что на материке к ним относятся не лучше. Об этом заявил глава Меджилиса крымскотатарского народа депутат Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера СБУ прямо дала пас ФСБ в Крыму, и я очень сожалею об этом", - сказал он.

В то же время Чубаров подчеркнул, что при внешней схожести нельзя сравнивать обыски в Киеве и в Крыму.

Он отметил, что такой резонанс, внимание общественности и СМИ во временно оккупированном Крыму невозможен.

Чубаров также сообщил, что встретился с прокурором Киева, который намерен обсудить эту ситуацию с муфтием Саидом Исмагиловым.

6 марта в Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли якобы запрещенную литературу.