Чубаров обратился к новоизбранному премьер-министру Великобритании

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил надежду, что новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поменяет своего критического отношения к России, о котором он раньше публично заявлял.

Об этом Чубаров написал в своем Facebook, вспоминая встречу с Борисом Джонсоном весной 2017 года.

"Мустафа агъа (Джемилев - ред.), я, а также координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, политолог Юлия Тищенко и крымскотатарский политик Арсен Жумадилов в течение полуторачасовой встречи знакомили Бориса Джонсона с ситуацией в оккупированном Крыму и положением крымскотатарского народа", - напомнил глава Меджлиса.

При этом, отметил Рефат Чубаров, Джонсон тогда заверил лидеров крымских татар в поддержке Украины и необходимости усиления давления на Россию.

"К сожалению, эта многозначительная фраза, так и осталась нереализованной делами. <...> Хотя Путин уже поспешил поздравить Бориса Джонсона с назначением, надеюсь, что новоизбранный премьер-министр Великобритании сохраняет в себе критические оценки Путину, о которых он неоднократно и публично заявлял в связи с незаконной аннексией Крыма и вторжением российских войск на территорию Украины. Не подведи, господин премьер- министр Великобритании", - резюмировал Чубаров.

Накануне новым премьер-министром Великобритании официально стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Ранее этот пост занимала Тереза Мэй.

ATR.ua

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