Чубаров призвал Порошенко информировать Генассамблею ООН о преследовании Меджлиса в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров призывает президента Украины Петра Порошенко акцентировать внимание на невыполнении Россией временных мер суда ООН по возобновлению деятельности Меджлиса в аннексированном Крыму во время его выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом он сказал 11 сентября на пресс-конференции "Ахтем Чийгоз - мужественный пленник Кремля" в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

"Президент Украины Петр Порошенко будет выступать во время Генеральной ассамблеи ООН буквально на следующей неделе. Он просто обязан перед всем международным сообществом акцентировать внимание на том, что Россия избегает выполнения решения Международного суда ООН (по восстановлению деятельности Меджлиса кримскотатарського народа - КР) и таким образом она и дальше разрушает систему международного правосудия, которая была сформирована этой организацией", - призвал Чубаров.

12 сентября в Нью-Йорке откроется 73-я сессия Генассамблеи ООН. Во время проведения сессии 20 сентября планируется выступление президента Украины Петра Порошенко.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.