Чубаров призвал устранить посла ОБСЕ Сайдика с должности после заявления о Крыме

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал государство отозвать свое разрешение по выполнению Мартином Сайдиком полномочий специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе после заявления последнего о Крыме. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Украинское государство должно немедленно отозвать свое разрешение по выполнению господином Мартином Сайдиком полномочий специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе", - сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса добавил, что, получив вопрос по Крыму, Мартин Сайдик должен был абсолютно опираться на документы ОБСЕ, касающиеся оккупированного Крыма, и отстаивать интересы своей организации.

"Я не буду снова повторять очевидные вещи, связанные с формулой Штайнмайера, с ожиданиями в ходе встречи нормандской четверки, но хотел бы сказать о том, что одним из фигурантов этого действия является господин Мартин Сайдик, который имеет полномочия специального представителя председателя ОБСЕ в Украине. Господин Сайдик абсолютно сознательно игнорирует все решения и четкие позиции ОБСЕ, которые принимались за последние пять лет по российской агрессии в отношении Крыма. И этот господин остается одним из главных модераторов, от которого зависит очень многое: как будут рассматриваться вопросы, явязанные с территориальной целостностью и государственным суверенитетом Украины", - сказал Чубаров.

Также председатель Меджлиса добавил, что он получил очень много реакций от крымских татар: людей возмутил субъективный экскурс в историю. "Если ты начал говорить об истории - чего ты не пошел дальше. Чего ты не сказал о том, что в 1783 году Крым был аннексирован Российской империей, и таким образом было насильственно ликвидировано государственность крымских татар - Крымское ханство. Которое до этого было более трех веков... Такое поведение свидетельствует о том, что Мартин Сайдик является одним из тех чиновников, чьей задачей является оправдание преступлений России, которые совершены и продолжают осуществляться против Украины", - добавил Чубаров.

Напомним, ранее в СМИ появилось заявление Мартина Сайдика о том, что "Крым в советские годы входил в состав России до включения в Украинскую ССР, а до этого принадлежал Российской империи".