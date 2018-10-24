Чубаров сорвал заседание рыбной комиссии, в котором участвовали россияне

Проходящее в Киеве собрание украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове не укладывается в голове. Чиновники из террористической страны спокойно приехали в Украину, чтобы обсудить вылов рыбы в море, которое Москва стремится захватить.

На проведение дикого мероприятия отреагировал нардеп Рефат Чубаров, который приехал на место и сорвал работу работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

На заседании глава Меджлиса крымсотатарского народа потребовал от чиновников прекратить диалог с террористами, а также вызвал СБУ и полицию с целью выдворения главаря российской делегации Росрыбхозяйства Игоря Рулева.

Вместе с Чубаровым на заседание прибыл и депутат Сергей Высоцкий, который объявил, что Рулев незаконно въезжал в Крым через аэропорт Симферополя.

- Тут сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником. Они убивают и похищают наших людей. А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище, - заявил Чубаров, обратившись к украинским госслужащим.

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