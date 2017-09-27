Чубаров: суд в Крыму "приговорил Ильми Умерова к смерти"

Подконтрольный России Симферопольский районный суд, приговорив одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения, "приговорил его к смерти", заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По сути, оккупационный российский суд приговорил Ильми Умерова к смерти, поскольку помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ни что иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и содействия родных", - говорится в заявлении Чубарова, опубликованном в Фейсбуке 27 сентября.

Он подчеркнул, что оглашенное судом решение в отношении Ильми Умерова "является еще одним свидетельством ужесточения репрессий против крымскотатарского народа, осуществляемых российской оккупационной властью Крыма".

"Международному сообществу и его институциям предоставлен выбор - предотвратить убийство Ильми Умерова или ограничиться очередным заявлением с выражением "глубокой" озабоченности", - добавил он.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

Накануне подконтрольный России прокурор запросил наказание для Ильми Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - КР).

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно- психиатрической экспертизы известного участника национально- освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

