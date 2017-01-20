Чубаров требует создать Крымскотатарскую автономию

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно преобразования АР Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику.

Об этом он заявил на заседании парламента.

"Снова призываю президента и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Мы должны преобразовать Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составную часть Украины", - сказал Чубаров.

Напомним, Чубаров назвал заявление Савченко про сдачу Крыма циничным и оскорбительным.

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