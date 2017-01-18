Чубаров: Захарченко и Плотницкий - отработанный материал для Кремля

Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в Крым, "чтобы получить очередные инструкции из Кремля".

Такое мнение Крым.Реалии высказал 17 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Это не первый визит бандитов, курируемых Москвой в Крым. Кто-то из террористов сказал, что около двух тысяч крымчан воевали на территории "ЛНР" и "ДНР", но мы-то помним, что первые группы бандитов на территории Крыма формировались под руководством Гиркина-Стрелкова, одного из тех, кто организовал нападение и захват государственных зданий в Крыму в феврале 2014 года", - напомнил Чубаров.

Он отметил, что приезд главарей группировоксостоялся по приглашению "Русской общины Крыма", но не подконтрольных Кремлю властей полуострова и не руководства России, таким образом, официальные российские органы стараются дистанцироваться от представителей группировок "ЛНР" и "ДНР", считает Чубаров.

"Оба террористических лидера - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля. Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает "Русская община Крыма", которая выступила проводником так называемой "русской весны" в Крыму", - добавил председатель Меджлиса крымских татар.

Накануне российские СМИ сообщили о визите лидеров группировок "ЛНР" и "ДНР" в Крым. Предполагается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.

Хвиля

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