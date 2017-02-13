Чубаров заявил, что на Чонгаре бойцы ВСУ силой заняли территорию организации "Аскер", военные опровергают

В селе Чонгар Херсонской области украинские военные силой заняли территорию общественной организации "Аскер".

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана", - написал он.

По его словам, военнослужащими ВСУ были повреждены отдельные сооружения и имущество организации, а также предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер".

Чубаров сообщил, что сейчас на месте работают представители Национальной полиции и СБУ. Также находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада "Крыма" Ленур Ислямов.

В то же время в оперативном командовании "Юг" опровергли информацию о нападении со стороны ВСУ.

"Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонский области, на границе с Крымом, обустраивал по приказу командира боевые позиции. во время осуществления необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооружении представители незаконного вооруженного формирования. Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирования были задержаны, разоружены и исполнении все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля в селе Чонгар вооруженные люди захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. Есть информация, что неизвестные применяли огнестрельное оружие. Сообщений о пострадавших не поступало.