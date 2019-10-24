Чумак уверяет, что увольнение Горбатюка не остановит расследование дел Майдана

После увольнения руководителя ликвидированного Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка расследование дел Майдана не остановится

Об этом заявил заместитель главы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает Depo.ua со ссылкой на пресслужбу ГПУ в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день над расследованием дел Майдана работают 43 следователя, которые будут переназначены после ликвидации Управления спецрасследований. Он также напомнил, что с 20 ноября органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования.

"Ситуация не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры, о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы уволили бы Горбатюка в любом случае. Мы просто- напросто ликвидировали бы это управление", - заявил Чумак.

Напомним, руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка не допустили к переаттестации на должность в Офис генпрокурора.

23 октября в ГПУ уволили начальника управления спецрасследования Горбатюка.

По словам Горбатюка, формальным основанием для увольнения стало то, что он написал заявление о переаттестации другого образца.

В то же время он отметил, что планирует обжаловать свое увольнение из ГПУ.

Справка: В связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников.

Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что во время принятия решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.

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