CNN поместил на своем сайте видеозапись о том, как СБУ боролась со шпионами Северной Кореи

Телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан Два северокорейских дипломата были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2011 года в одном из гаражей Днепропетровска с поличным - во время фотографирования документов с грифом "секретно". Спустя год каждый из них был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Видеоролик, материалы для которого были предоставлены телеканалу спецслужбами Украины, длится менее полутора минут и сопровождается музыкой. На записи видно, как трое мужчин заходят в помещение и двое из них начинают фотографировать документы.

Через некоторое время в гараж врываются контрразведчики, которые задерживают шпионов. На оперативной съемке крупным планом показаны "секретные" документы, оказавшиеся сфабрикованной компиляцией, и северокорейские паспорта задержанных. Журналистам CNN удалось встретиться с осужденными гражданами КНДР, содержащимися в тюрьме Житомира. Один из них отрицает свою вину, другой признал ее лишь частично. Срок их тюремного заключения истекает в сентябре 2018 года.

По данным телеканала, в 2016 году власти Украины запретили въезд в страну северокорейским гражданам в результате ряда инцидентов, связанных сошпионажем. В 2011 году из Украины по подозрению в разведывательной деятельности были депортированы два северокорейца, а в 2015-м - еще пять.