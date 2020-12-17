COVID-19: Нам потрібно отримати перші партії вакцини вже в січні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує поставити перші партії вакцини проти коронавірусу в країну вже в січні 2021 року. Він закликав усіх українських дипломатів цьому посприяти.

Важливим завданням є забезпечити Україну ліцензованою вакциною проти COVID- 19 якісного виробництва.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

Нині над цим завданням працюють керівники держави, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Таким шляхом йдуть всі країни світу.

Володимир Зеленський: "... Інформація про основних компаніях-виробниках вакцин, країнах, де вже почалася або незабаром почнеться масова вакцинація, а також де можуть очікуватися надлишки вакцини - ця інформація є, інформація ця доступна і нам потрібно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року, саме в січні, щоб почати вакцинацію в Україні".

На жаль, Україна не входить пріоритетних країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу в січні або в лютому. Зеленський заявив, що представники країни над цим працюють, але закликав дипломатів долучитися до цього процесу.

Особливо він звернувся до послів у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Італії та до представника при ЄС. "Але це не означає, що всім іншим послам потрібно розслаблятися", - додав Зеленський.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.

Перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.

Першими безкоштовну вакцину отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19. Наступними будуть усі інші медичні працівники, а ще освітяни, військові та правоохоронці.

Згодом щеплення робитимуть тим громадянам, які перебувають у підвищеній групі ризику через вік або супутні хвороби.

Згідно з підрахунками МОЗ, в першу чергу необхідно вакцинувати близько 21 мільйона людей.

У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають всі громадяни України.

24 канал

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