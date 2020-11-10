COVID-19. Резніков заявив про готовність розгорнути гумтабори на адмінкордоні з Кримом

Віцепрем'єр Олексій Резніков із консулом ЄС обговорювали питання соціального захисту населення під час епідемії коронавірусу

Україна готова розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом. Про це сьогодні під час онлайн зустрічі з комісаром ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчичем заявив віцепрем'єр Олексій Резніков, повідомляє сайт відомства.

Обговорювалися питання соціального захисту населення, зокрема, пенсійного забезпечення.

Ленарчич висловив надію, що пенсії українським громадянам будуть збережені.

Резніков повідомив, що пенсії і збережені, і нараховуються. "Більш того, уряд скасував обов'язкову верифікацію протягом 60 діб, а також робить всі необхідні кроки для того, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно", - зазначив Рєзніков.

Він нагадав, що з 10 листопада Україна відкрила два нових пункти пропуску на Луганщині в Щасті і Золотому.

Бойовики сьогодні блокували і не пропускали людей зі свого боку.

9 листопада Резніков заявив, що повернення під контроль України окупованого Криму може бути легшим, ніж ОРДЛО.