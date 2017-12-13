Cуд отказал защите Януковича в отводе коллегии

В среду, 13 декабря, Оболонский районный суд города Киева отказал защите беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в отводе коллегии судей по делу о государственной измене.

Также суд заявил о необоснованности утверждений об оказании давления на суд, в частности, со стороны Генеральной прокуратуры Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Данное ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку в судебном заседании не установлены обстоятельства, которые вызывают обоснованные сомнения в непредвзятости коллегии судей", - говорится в решении, принятом по ходатайству адвоката Виталия Сердюка.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что ранее сторона защиты заявляла о том, что суд находится под давлением и ему установлены сроки на рассмотрение дела о госизмене сначала до 24 августа 2017 года, затем до Нового года.

"Вы можете сейчас сделать вывод, что для суда или не имеют значения указания генерального прокурора, или мы ими не руководствуемся", - сказал он.

Судья заявил, что таких указаний от генпрокурора вообще и не было, а суд будет рассматривать данное дело столько, сколько будет необходимо для выяснения всех обстоятельств.

Девятко также напомнил, что Януковичу неоднократно предоставлялась возможность участия в данном процессе в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что обвинения в деле о госизмене Януковича просит суд допросить нынешнего президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и посла Украины в Польше Андрея Дещицу в качестве свидетелей.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.