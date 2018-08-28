Діалог між Києвом і Вашингтоном ніколи не був таким плідним - Порошенко

Діалог між Києвом і Вашингтоном ніколи не був таким інтенсивним, таким плідним як сьогодні.

Про це під час заявив Президент України Петро Порошенко під час 13-ї наради послів, передає кореспондент УНН.

"Без перебільшення: діалог між Києвом і Вашингтоном, хочу окремо наголосити на цьому, ніколи не був таким інтенсивним, таким плідним, як сьогодні. Чого варто рішення президента США нарешті надати Україні оборонне летальне озброєння... (Парад на День Незалежності - ред.) - найкращий доказ того, що між Києвом і Вашингтоном існує надзвичайний рівень довіри", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, раніше П.Порошенко заявив, що російську агресію зупинить потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством Сполучених Штатів Америки.