Данілов назвав головне питання порядку денного РНБО у Харкові

Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, 11 лютого, проведе виїзне засідання у Харкові. Головним питанням на ньому стане намір Росії перекрити райони Чорного та Азовського морів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі ЗМІ. Він також назвав кілька тем, які обговорюватимуться.

За словами Данілова, засідання вирішено провести у Харкові, бо Харківська область межує з Росією. А на ньому обговорюватиметься питання формування Сил територіальної оборони.

Також члени РНБО порушать питання щодо ризиків для морського судноплавства у зв'язку з намірами Росії перекрити райони Чорного та Азовського морів.Данілов уточнив, що президент України Володимир Зеленський визначив це питання як невідкладне.

Зазначимо, що це буде друге засідання Ради нацбезпеки у 2022 році.