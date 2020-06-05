Данілов назвав Росію "штучним утворенням, яке рано чи пізно розвалиться"

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація постійно займається з'ясуванням відносин зі своїми країнами-сусідами, проте сама рано чи пізно розвалиться.

Про це Данилов заявив в інтерв'ю 24 каналу.

"Це штучне утворення, яке у свій час було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там із власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться... Ми маємо так само розуміти, що це не відбудеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя - це 100%", - переконаний секретар РНБО.

Данілов зазначив, що Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спочатку це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.

"Путін - це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, у нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але у мене є розуміння, що окрім Володимира Путіна розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", - додав він.