Данілов: Останні рішення Конституційного суду несуть загрозу нацбезпеці

Недавні рішення Конституційного суду скасувати покарання за незаконне збагаченняі скасування е-декларацій несуть загрозу національній безпеці.

Про це написав у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України за поданням групи народних депутатів визнав незаконною кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників і необхідності електронного декларування ними своїх доходів. У Зеленського відреагували на скасування КС покарання за незаконне збагачення. На Банковій також пообіцяли, що українські чиновники і депутати продовжать декларувати своє майно і доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їх перевірки та притягнення порушників до відповідальності.

У свою чергу в Національному агентстві по запобіганню корупції заявили, що судді КСУ голосували за скасування статті про декларації у власних інтересах. Там відзначили цікавий момент - виявляється двоє суддів Конституційного суду задекларували недостовірну інформацію.