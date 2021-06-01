Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов побачив "російський слід" у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі. За його словами, цей інцидент має ознаки спецоперації спецслужб Росії.

Про це він сказав під час візиту до Литви, передає прес-служба РНБО у Facebook.

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу. (Інцидент з Ryanair - ред.) має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також закликав країни Балтії допомогти "становленню демократичної Білорусі". Данілов зазначив, що від спільних дій України зі стратегічними партнерами будуть залежати зміни в поточній ситуації.

"Ми - це форпост і захист усієї Європи", - сказав він, відзначивши важливість єдності партнерів у спротиві гібридної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair у Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. У Британії запідозрили, що до цього може бути причетна Росія, але в Кремлі назвали заяву Лондона "неадекватними".

Про ймовірну причетність Росії до інциденту з літаком Ryanair заявляли і в Німеччини. Таке припущення висловив глава правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген.

Водночас у Сполучених Штатах заявили, що не побачили ймовірної причетності Росії до примусової посадки літака Ryanair.