Данілов розповів, скільки депутатів перебувають за кордоном

Станом на сьогодні 23 народних депутати України перебувають за кордоном.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після наради за участю керівництва Верховної Ради, лідерів фракцій та груп в коментарі журналістам.

Він зазначив: "На цю годину 23 депутати знаходяться за межами нашої країни. Але будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання, яке буде о 10 годині у ВРУ розпочинатися, і всі будуть виконувати свій громадянський обов'язок, свій обов'язок як народні депутати".

Данілов не назвав прізвища цих народних депутатів і з яких вони фракцій.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пожартував, що в залежності від того, скільки прийде завтра депутатів на засідання, визначить чисельність парламенту в подальшому. Він зазначив, що "всі ті, хто хочуть боронити Україну, вони завтра будуть у залі".

При цьому Стефанчук розповів: "В мене навіть така виникла ідея - ми з друзями, колегами, народними депутатами посміялися, щоб подивитися, скільки завтра народних депутатів буде, і до такої кількості скоротити парламент України".

Данілов повідомив, що на нараді були всі фракції, крім ОПЗЖ. "Фракція ОПЗЖ відмовилась від участі в цьому заході", - сказав він.