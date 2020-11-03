Данілов закликав суддів КСУ піти у відставку і пригрозив відповідальністю

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав суддів Конституційного суду піти у відставку. Він також пригрозив їм відповідальністю.

Про це Данилов написав у Facebook.

Він заявив, що судді КСУ своїм рішенням посягнули на фундаментальні основи конституційного ладу в Україні.

"Подібні дії мають всі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання... Ще раз акцентую увагу на тому, що при прийнятті рішення Конституційний суд зазіхнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни в ЄС і НАТО", - заявив він.

При цьому Данілов зазначив, що у випадку прийняття Верховною радою законопроекту президента Володимира Зеленського про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства, припиняються повноваження чинного складу суду, але не самого КСУ.

"Зберегти залишки честі і подайте у відставку", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 виробництв в НАБУ і САП.

Крім того, Зеленський закликав суддів КСУ добровільно подати у відставку. Цей сценарій буде самим ліберальним, на думку президента.

Крім цього, Зеленський допустив розпуск Ради у разі розбіжностей кроків щодо Конституційного суду.