Данилов прокомментировал указ Зеленского о расширении штата СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что вопрос кибербезопасности приобретают стратегическое значение в Украине и мире и деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задача значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - прокомментировал подписание Указа Алексей Данилов.

Указано, что национальный координационный центр кибербезопасности, возглавляемый секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, является рабочим органом Совета. Заместителем руководителя Центра является по должности заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, к ведению которого согласно распределению обязанностей отнесены вопросы кибербезопасности.

Напомним, Владимир Зеленский расширил штат СНБО.