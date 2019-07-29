Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал проведение реформы Службы безопасности Украины, которая должна стать мощной в сфере контрразведки.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы", - отметил Данилюк.

По его словам, СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. Также надо убрать дополнительные функции, неприсущие СБУ, в частности, экономическая сфера и борьба с коррупцией.

"Все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом. Многое придется менять, чтобы это были реальные реформы. В частности, нужно будет внести изменения в законодательство", - сказал он.

По словам секретаря СНБОУ, сейчас уже работает группа в этом направлении.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, например, НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны. Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит. Я не люблю поверхностных решений, я видел много пиара вокруг реформирования других сфер, но на самом деле они не действовали. Например, я занимался написанием закона о НАБУ. Мы собрали лучших экспертов, почти две недели мы прорабатывали закон, очень тщательно обсуждали все риски и именно это позволило НАБУ весьма достойно держаться на плаву. Поэтому надо сделать так, чтобы то, что мы делаем, имело настоящий результат", - сказал Данилюк.