Данилюк допускает увольнение Насирова

Министр финансов Александр Данилюк допускает увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"Если игнорируются указания или решения Кабмина или министра, направленные на реформирование службы, должны приниматься соответствующие решения. Это будет выговор или другие кадровые решения. Или пусть он переориентируется и делает то, для чего занял эту должность", - сказал Данилюк.

Он также обвинил ГФС в коррупции.

"Коррупция есть? Есть. Давление на бизнес есть? Есть. Не ориентируйтесь на конфликты, а на результат. Конфликты - это хорошо", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что обратился в высший корпус Госслужбы с просьбой провести расследование поездки Насирова на инаугурацию Президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, ранее Данилюк инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности и угрожал увольнением.

В январе Насиров присутствовал на инаугурации Трампа.

Позже он заявил, что является поклонником Трампа.

Данилюк попросил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро расследовать поездку Насирова.

По материалам Економічна Правда