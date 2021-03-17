Данилюк, Клімкін та Рябошапка закликали Зеленського ветувати закон про створення Бюро економічної безпеки

Засновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк, Павло Клімкін та Руслан Рябошапка закликали президента України Володимира Зеленського ветувати законопроект No3087-д "Про Бюро економічної безпеки України".

У своїй заяві, оприлюдненій у середу, засновники Центру зазначають, що форма і зміст документа демонструють некомпетентність та імітацію замість вирішення нагальних проблем.

"Сама ідеологія ухваленого закону є некоректною. Його метою має бути визначення основ державної політики у сфері протидії економічній злочинності. Така державна політика має позбутися практики "залякування" бізнесу і будуватися на втручанні у підприємницьку діяльність лише тоді, коли очевидна й реальна загроза інтересам суспільства або інших суб'єктів підприємництва", - зазначають співзасновники Центру.

Вони додають, що закон "містить багато неоднозначних і незрозумілих формулювань", зокрема, особливе занепокоєння у засновників Центру викликає порядок формування комісії для відбору керівника БЕБ.

"Трьох членів комісії призначає уряд, ще трьох - РНБО, яку очолює президент. І трьох - Верховна Рада України. Тобто при чинних політичних умовах всю комісію так чи інакше контролюватиме Банкова. Це дуже зручно - з одного боку, можна прикритися конкурсом і зняти з себе політичну відповідальність за призначення, а з іншого - отримати повністю підконтрольного керівника БЕБ", - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що повноваження для протидії економічній злочинності залишаються у Нацполіції, ДБР, СБУ, а не лише в новому Бюро, що створює загрозу дублювання функцій і політичного "жонглювання справами".