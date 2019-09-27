Данилюк подтвердил написание заявления об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил написание заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - заявил Данилюк.

До этого он прокомментировал информацию о своей отставке в ироническом ключе.

"Есть еще идеи по трудоустройству?)", - написал он в публикации с новостью о своей отставке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, в Офисе президента Украины заявили, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке, глава государства рассмотрит ее после возвращения из США.