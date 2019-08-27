Данилюк предложил взять в Службу финрасследований около трех тысяч сотрудников

Президент Владимир Зеленский определил приоритетной задачу по созданию в Украине Службы финансовых расследований

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилюка, Служба финрасследований (СФР) должна стать аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере. В частности, организация будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Ожидается, что такая деятельность будет способствовать в том числе росту инвестиционной привлекательности Украины.

Вместе с тем, Службе финрасследований планируют предоставить право вести оперативно-розыскную деятельность.

По предварительным данным, количество работников СФР не должно превышать трех тысяч. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

Напомним, еще в марте 2017 года правительство поддержало проект закона о создании в Украине Службы финансовых расследований, однако документ так и не приняла Верховная Рада.

Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Служба финансовых расследований в полном объеме может заработать максимум через полгода.