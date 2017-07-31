Данилюк указал на незаконность решения суда о налоговой проверке

Министр не получал от ГПУ никаких официальных документов.

Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что не уклонялся от уплаты налогов, а о решении суда о проведении налоговой проверки узнал из СМИ.

"Все налоги с заработанных мною средств были уплачены", - написал глава Минфина на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 31 июля.

Данилюк объяснил расхождения между доходами и расходами в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента, своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы.

Министр уточнил, что указанный в судебном определении дом купил летом 2010 года, когда еще работал в Лондоне, а автомобиль BMW X5 2008 года выпуска - в 2011 году.

Он также сообщил, что не получал от прокуратуры или других органов ни уведомления о подозрении, ни каких-либо других официальных документов.

Решение суда и действия прокуратуры Данилюк назвал незаконными и пообещал оспорить их в установленном законом порядке.

"Оказывается, что уже есть постановление суда о проверке налоговой. Незаконное, кстати, решение суда, как и обращение представителя прокуратуры в суд за таким решением. Об этом, между прочим, не могли не знать как представители ГПУ, так и следственный судья, который выносил решение. Интересно, что судья не только вынес такое решение, но и запретил его оспаривать. Остается только надеяться, что такие действия суда получают достойную оценку при обжаловании", - подчеркнул министр.

Данилюк заявил, что не намерен из-за этого прерывать отпуск, пояснив, что в сентябре ему предстоит много и активно работать.

"Очень надеюсь, что это не политически мотивировано и не является местью за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, исключить хищения бюджета и неэффективное использование государственных средств", - отметил министр.

Как сообщалось, 18 июля Печерский районный суд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюкав связи с возможным уклонением от уплаты налогов.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ и назначить внеплановую документальную проверку Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов. Проведение проверки поручено сотрудникам ГФС.