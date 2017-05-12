Данилюк: Украина получит новое руководство НБУ к осени

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что власти рассматривают несколько кандидатов на пост главного в НБУ, а назначение "предпочтительного" планируется в сентябре.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк 11 мая в интервью Reuters, передает "Слово и Дело".

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По его словам, у Киева есть ряд кандидатов на должность главы Нацбанка, в том числе "предпочтительный".

Данилюк не назвал этого кандидата, отметив, что окончательное решение должно быть принято президентом. При этом министр добавил, что глава украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ".

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Напомним, обязанности главы НБУ с 10 мая исполняет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Гонтарева, которая подала заявление об отставке еще месяц назад, в настоящее время идет в отпуск.

Слово і Діло

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