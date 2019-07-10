Данилюк в США встретился с Волкером и советником Трампа

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк начал визит в Соединенные Штаты Америки. Об этом сон написал на своей странице в Facebook.

"Начал визит в США. Встретился с генералом (Китом) Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - сообщил Данилюк.

Отметим, что сейчас в Украине обсуждают вопрос возможного визита президента страны в Америку. Так, на днях, как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский не исключил, что может поехать в США уже этим летом.

"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", - говорил он.

В свою очередь посол Украины в США Валери Чалый уточнил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа. Дипломат также опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

Также на днях посол Украины рассказал, что Украина будет покупать в США современное оружие. По его словам, речь идет о таком вооружении, которое есть в американской армии. Чалый также отметил, что уровень военно- технической, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США сейчас на порядок выше, чем 3-4 года назад.