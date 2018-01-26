Дата поставок Украине комплексов Javelin станет известна в феврале, - Полторак

Дата поставок Украине противоракетных танковых комплексов Javelin из США станет известна в начале февраля. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала "112".

Глава оборонного ведомства отметил, что 2 февраля 2018 года состоится его визит в Вашингтон (США). После визита Полторак будет знать сроки поставок комплексов Javelin в Украину.

Напомним, 23 декабря 2017 в Государственном департаменте и США сообщили, что готовы предоставить Украине "усиленные оборонительные возможности". Впоследствии начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сказал, что армия готовится принять на вооружение противоракетные танковые комплексы Javelin.

Недавно Муженко заявил, что Javelin Украине передадут в течение полугода. По его словам, Украина для получения комплексов должна подготовить соответствующие места хранения. Данное вооружение призвано повысить способности ВСУ в сдерживании российской агрессии.