Давление Венгрии на Украину по линии НАТО и ЕС: в Киеве озвучили позицию

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина будет делать все, чтобы в двухсторонней плоскости решить этот вопрос и далее проводить консультации с венгерским меньшинством

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала недостойной позицию Венгрии по языковой статье нового закона об образовании Украины.

"Во-первых, очень досадно, что такую эмоциональную и далеко не взвешенную реакцию получила 7 статья образовательного закона, модернизирующего полностью нашу систему образования по сути в Венгрии. И мне обидно, что наши венгерские партнеры решили отказаться от эффективного диалога на двухсторонней основе, а воспользоваться таким шантажом. Это, как по мне недостойно, на многостороннем уровне, в частности, с точки зрения блокирования развития взаимоотношений в евроатлантической сфере и угрозами относительно блокирования развития взаимоотношений в евроинтеграционной сфере…", – сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина будет делать все, чтобы в двухсторонней плоскости решить этот вопрос и далее проводить консультации с венгерским меньшинством и с Венгрией напрямую.

"Рассчитываем на то, что наши партнеры и другие страны-члены НАТО, исходя из своей ответственности за эти двухсторонние взаимоотношения между нами и Альянсом, будут иметь возможность влиять на своих коллег из Венгрии относительно переведения этого вопроса чисто в двухстороннюю плоскость", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия не поддержала Венгрию в споре с Украиной. Европейцы не поддержали обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения в украинском законе "Об образовании".