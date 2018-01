Давос-2018: Президент в Украинском доме поговорит об инвестициях

В Украинском доме на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в четверг, 25 января, ожидается выступление Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН со ссылкой на программу работы Украинского дома.

Ожидается, что Президент Украины выступит в рамках панели относительно возможностей Украины по привлечению инвестиций. Проведение панели запланировано с 18 до 19 часов по местному времени (с 17 до 18 часов по Киеву) 25 января.

Планируется, что во время панели инвесторы узнают об инвестиционных возможностях Украины, в частности с точки зрения представителей власти.

Также ожидается выступление Президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти.

Напомним, согласно программе ВЭФ, выступление Президента Украины Петра Порошенко ожидается во время дискуссионной панели "Central and Eastern Europe: A New Agenda for the Continent?" ("Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?") 26 января.